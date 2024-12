El cantante Sebastián Yatra expreso que «le dan ganas de ser infiel al año de noviazgo» y es su debilidad a la hora de enamorarse.

Vicky Martín Berrocal quien conduce «A Solas …» su espacio de entrevistas, le sacó a Sebastián Yatra secretos y pensamientos . La española en esta nueva temporada en el capítulo 12 de su video podcast, invitó al paisa y éste no escondió lo qué piensa en el amor y cómo ha manejado varios momentos de su vida.

La entrevista que duró 50 minutos, lo mostró sensible y Berrocal le dedicó palabras especiales «porque nadie le ha hablado mal de él» además es el primer hombre que se sienta en el video podcast en «A Solas«.

«El sexo va en un cajón y el amor en otro, aunque estén en el mismo estante. Obviamente, el sexo con amor es lo más bonito» Sebastián Yatra.

Lo que sorprendió en la entrevista es que tiene una línea de noviazgo anual y si este tiempo pasa, a su cabeza le llegan pensamientos de querer ser infiel. Ya que ha tenido dualidades cuando viaje, «y se ha cohibido salir por ser fiel». «Cuando uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo dices: Parce, no salgo de fiesta porque si salgo eso significa que me va a gustar alguien’. Y de pronto voy a querer hacer algo pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer. Entonces para qué voy a salir, para estar como aguantando…” expresó Sebastián abiertamente. En redes no faltó quienes, le hacen cuentas de las parejas y su duración, originando comentarios de lo vivido hasta el momento con mujeres de que se habla han sido pareja Dana Paola, Estér Espósito, Tini y Aitana.

Berrocal que deja que sus entrevistados hablen, sutilmente dejado fluyan hablando sin reserva y ahí el paisa, dejó ver que aunque le gustan las mujeres, no se cerraría y estará abierto a vivir su sexualidad abiertamente si fuera homosexual. Y dijo que tiene desarrollado un aspecto femenino que le permite sensibilidad para escribir sus temas y ver la vida.

