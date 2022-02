¡Tremendo escándalo! El exfutbolista del Medellín acusado de violar y golpear a una joven de apenas 18 años

Por el Deportivo Independiente Medellín han pasado cientos de jugadores que han dejado huella y otros que han pasado desapercibido. Sin embargo, hay uno que pasó y que fue recordado, especialmente por ser paisa, pero que hoy está en el ojo del huracán, por una delicada denuncia.

Se trata del lateral izquierdo Sebastián Macías, que hoy se encuentra sin equipo, y quien al parecer, según una denuncia, abusó sexualmente de una joven de apenas 18 años, y además la habría golpeado.

La denuncia la hizo pública la candidata a la Cámara por Antioquia por el partido Verde, Diana Correa, quien tuvo el consentimiento de la víctima para dar a conocer los hechos.

Todo parece indicar que la familia de Macías estaría presionando para que el tema acabe: «La familia de ella recurrió a mi para apoyarlos, ya que después de haber denunciado en fiscalía y haberse realizado los exámenes médicos pertinentes, la joven está siendo intimidada para no ‘acabar con la carrera de dicho jugador’”, escribió Diana Correa en Twitter.

Además, explicó que la denuncia se hizo bajo la autorización de la víctima, y con todos los documentos que se sustentan ante la Fiscalía, que demostrarían los delitos del exjugador de Independiente Medellín.

Exjugador del Medellín habría abusado, violado y golpeado a la mujer, que era menor de edad

Aunque ya tiene la mayoría de edad, la víctima, conocida como Paulina Vivares, habría sido «violada, abusada, golpeada» a solo tres meses de cumplir sus 18 años, por el exjugador de Independiente Medellín.

Según le dijo a la Fiscalía la víctima, así habrían ocurrido los hechos: «Él me accedió cuando yo ya no quería estar más con él. Sin embargo, yo no le dije nada porque yo tenía miedo de que me volviera a pegar. Él me pegó porque yo fui al cuarto de él, cuando él se acostó con los niños y le pregunté por qué se había ido y me había dejado sola. La casa estaba super oscura, no se veía nada».

«Yo me acosté en la sala y no me quería ir porque me daba miedo que me pasara algo. Y ahí fue donde me accedió nuevamente en contra de mi voluntad. Me explico: yo no le dije nada de que no quería estar más, porque me daba miedo que volviera y me pegara. A mí me revisó el médico, me dejó hospitalizada, pero no me dieron incapacidad. Yo pretendo con esta denuncia que me den una orden o medida de protección porque me siento intimidada o amenazada por él y su familia», añadió, según lo citó El Espectador.

Este es uno de los varios escándalos que cobijan la vida del jugador, pues según lo informó también El Espectador, en 2017 ya había sido acusado de violencia de género, al golpear a su expareja sentimental.

También, cuando era jugador de Independiente Medellín, se le acusó de manejar en alto estado de alicoramiento.

Para leer más noticias de Medellín, ingrese aquí.