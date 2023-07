Después de 25 años se va Nelson Enrique Ascencio

Una de las caras amables de los deportes en la televisión colombiana, Nelson Enrique Ascencio, dice adiós a su casa Caracol.

En sus redes sociales, Nelson Enrique Ascencio presentador de deportes del Canal Caracol y en especial de Noticias Caracol, le dijo a sus seguidores que después de 25 años se va de la casa. En sus propias palabras esto fue lo que compartió: «Después de 25 años de experiencia y un exitoso recorrido profesional, me despido del Canal Caracol. Gracias a las directivas, compañeros, productores, camarógrafos, asistentes y demás personal de esta excelente casa periodística. Ahora soy agente libre». Aunque no quiso revelar nada de lo que hará, seguidores en redes le dicen que está listo para ser Alcalde, mientras que otros le dan una calurosa despedida con el detalle que no olvide las motos, fútbol y carreras. Lo que si dijo es que no estará por el momento enfocado en deportes. En su instagram al cumplir 25 años en el Canal Caracol, Nelson, recordó los mejores momentos en Mundiales y equipo al lado de William Vinazco, Javier Hernández Bonet, El Cantante del Gool y otros grandes colegas de la casa en la que los colombianos le reconocen que fue «otra de las caras amable de las noticias de los deportes» en Colombia.

