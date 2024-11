Se salvó Frailejón Pérez de RTVC

Resumen: El caso de Frailejón Pérez: Un ícono infantil representativo de los páramos colombianos Frailejón Pérez, el entrañable personaje infantil que ha logrado cautivar a audiencias con su música y representación de los páramos colombianos, se ve envuelto en una polémica que estaba en riesgo su permanencia en la pantalla. Recientemente, se dio a conocer un mensaje alarmante sobre un posible recorte presupuestal y cambios en la dirección creativa que podrían significar su salida del aire. Esta noticia, difundida por la periodista María Alejandra Villamizar, generó preocupación entre los seguidores del personaje y su equipo creativo. Según las declaraciones de Villamizar, la Gerencia de RTVC instruyó la asignación urgente de un nuevo productor sin conocimiento previo del universo de Frailejón Pérez, así como la organización inmediata de un concierto en vivo, a pesar de las limitaciones presupuestarias. Esta repentina decisión tomó por sorpresa a muchos en Señal Colombia y, especialmente, al equipo original de Frailejón, que había sido despedido anteriormente. Sin embargo, la movilización de la comunidad en apoyo al personaje logró revertir la situación, al menos temporalmente. A pesar de que la cuenta oficial de Frailejón Pérez desmintió la información como un "fake", algunos indicios sugieren que la alerta inicial tenía fundamentos reales. La productora Piragna presentó un derecho de petición en desacuerdo con la exclusión del equipo creativo que ha sido vital para la estrategia de comunicación del personaje. La ausencia de contratación de estos profesionales, incluyendo al responsable de eventos, comercialización y campañas digitales, planteaba un desafío para la continuidad y calidad de las producciones de Frailejón. Ante la creciente controversia, el Sistema de Medios Públicos emitió un comunicado aclaratorio asegurando que Frailejón Pérez no será retirado de la programación y que se mantendrá la promoción en los canales y plataformas acordadas con la productora.

Una alerta en redes que hablaba de la cancelación de Frailejón Pérez logró que RTVC cambiara decisión creativa.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

El personaje infantil que logró 400 millones de reproducciones de su canción sumando varias plataformas y que representa nuestros páramos colombianos, Frailejón Pérez continuará al aire. Fue un mensaje en X que habló de un recorte presupuestal y cambios en el pensamiento de la franja infantil que lo sacaría como ya fueron sacados parte de su equipo creativo. «Lo que se advirtió hace 48 horas surtió efecto» escribió la periodista María Alejandra Villamizar en «X». Compartiendo que, «ayer por la tarde desde la Gerencia de RTVC se dio la instrucción de asignar de urgencia un productor ( que no sabe del mundo del personaje) y organizar YA un concierto y mostrarlo vivo. No hay presupuesto, pero la orden fue buscarlo como sea . Muchos en Señal Colombia y sobretodo el Ex equipo echado de Frailejon están aliviados. Gracias a todos los que se sumaron a esta alerta temprana».

Se salvó Ernesto

La cuenta del personaje también hizo eco con un mensaje especial diciendo que todo fue un fake «pero para otros la cosa tiene algo de cierto». Ya que la alerta se sustentó en la productora Piragna y un derecho de petición, que estaba en desacuerdo con lo que estaba sucediendo con el personaje de «Frailejón Ernesto Pérez». La no contratación del equipo y que dejaban por fuera al encargado de la producción de eventos, comercialización, campañas digitales, que acompañan la estrategia de comunicación del personaje. Según Frailejón estará en la COP 16.

No es cierto que me vaya a ir de RTVC, porque para cuidar a mi Mami Tierra no hay descanso. Se acerca la #COP16 y estoy haciendo mis maletas para ir a aprender, compartir y trabajar por un futuro verde que respete nuestro Planeta . Gracias por ser parte de mi #TeamFrailejón pic.twitter.com/OEDibdWPMk — Frailejón Ernesto Pérez (@soyelfrailejon) August 2, 2024

Por este motivo el Sistema de Medios Públicos, hizo una aclaración en un hilo de X del personaje y envio un comunicado que dice: «Señal Colombia no ha retirado de la pantalla a ‘Frailejón Ernesto Pérez’ y lo seguirá promoviendo en sus canales y plataformas dentro del acuerdo suscrito con la productora. ‘Frailejón Ernesto Pérez’ es una marca comercial compartida y registrada entre RTVC y la productora Piragna, que se encuentra vigente actualmente». Destacando la emisión de la última temporada de las aventuras del personaje.

Lee más noticias de entretenimiento