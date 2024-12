¿Se sacó la espinita? Nicki Nicole y su indirecta a Peso Pluma en pleno concierto

En las últimas dos semanas ha estado encendida la ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma tras una presunta infidelidad por parte del cantante mexicano en un casino de Las Vegas.

Peso Pluma, el cantante mexicano de corridos tumbados fue visto tomado de la mano de otra mujer una semana después de presumir su romance con la cantante argentina, Nicki Nicole en el Grammy 2024.

Por el momento, la única que hizo declaraciones frente a la ruptura fue la cantante.

Esta publicó en su cuenta de Instagram una historia tras enterarse de la presunta infidelidad.

Le puede interesar «No sabía nada de su relación» Habla la mujer ‘pillada’ con Peso Pluma

La cantante publicó, “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida.»

«Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, concluyó en sus historias, el pasado 13 de febrero.

Indirectas de Nicki Nicole a Peso Pluma en el concierto de Guatemala

Parece que la artista de «Tienes mi alma» volvió a hacer comentarios frente a la infidelidad de Peso Pluma en su concierto.

El concierto tomó lugar el pasado viernes 16 de febrero en el Fórum Majadas de Guatemala.

En gran parte del show se mostró sonriente y enérgica, no obstante, hubó un momento en el que toma el micrófono y le agradece a sus fans por el apoyo incondicional.

Dice la cantante Nicki de manera emotiva, “Es muy importante para mí que estén acá esta noche.»

«Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad”, comentó.

Asimismo, agregó: “Sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder, así que gracias de corazón”.

Dejando ver que no está pasando por su mejor momento, aunque saque a relucir un buen ánimo frente a la situación.

Por su parte, la fanática de Nicki se ha pronunciado, señalando que durante el show Nicki le dedicó una canción a Peso Pluma.

Según varios internautas, en el sencillo “Entre nosotros”, tema en colaboración con Thiago PZK, María Becerra y Lit Killah, cantaba la canción y levanta el dedo del medio.

Una gran cantidad de personas señala que fue producto de la infidelidad de Pesa Pluma.

Ya que lo hizo mientras cantaba “tú me decías que por mí te morías, pero era otra la que preferías”.

Igualmente, cuando cantaba el fragmento “intenté darte mil chances, no supiste aprovecharme. ¿Qué es lo que tengo que hacer pa’ afrontarte? Espero que te dé la cara cuando me veas mañana”.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

A lo anterior, sus fans aseguran que lanzó una sonrisa irónica y movió la cabeza con un gesto irónico.

Ver más noticias de entretenimiento