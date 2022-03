VIDEO. Se prendió un carro en una estación de gasolina de Sabaneta

in

En la tarde de este miércoles 9 de marzo se habría prendido una camioneta en una estación de gasolina del municipio de Sabaneta, Antioquia.

De acuerdo con el reporte de uno de los testigos, una camioneta de color blanco habría llegado a la estación de servicio del barrio Entreamigos, ubicado sobre la avenida Las Vegas, pero minutos de haber llegado a la ‘bomba’ se prendió.

Algunos empleados de la estación de gasolina estuvieron ayudando al conductor con un extintor, mientras que la movilidad en el sector se ‘paralizaba’ por ver el carro ‘arder’ en Sabaneta.

La persona que hizo el reporte detalló que no se presentaron heridos de gravedad. «Pasando por la ‘bomba’, me percató del incendio de la camioneta que se ve en el vídeo que por fortuna no dejó heridos y ni perdidas más grandes».

El incidente que se presentó en el sur del Valle de Aburrá ocurrió eso de la 1 de la tarde.