Se murió el amor «le terminan» a Bad Bunny según medios del gossip y portales en los Estados Unidos sobre Kendall Jenner.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Al parecer la pareja que se dejaba ver en eventos sociales desde febrero 2023, unidos y disfrutando ya no van más según People Magazine. Kendall Jenner y Bad Bunny no serían pareja a pesar que en septiembre ambos estuvieron en primera fila en la Semana de la Moda de Milán. Bunny con ella lucían elegantes y relajados mientras se sentaban uno al lado del otro para ver el desfile de moda primavera/verano 2024 de Gucci. Miradas, sonrisas y coquetos se vieron luego en redes sociales. Incluso en octubre reveló el cantante que «alguien le estaba ayudando a mejorar su inglés». “Con algunas personas hablo inglés, con algunas personas específicas”, dijo y generó comentarios. La noticia que ya no están juntos fue por una fuente que aseguró al semanario que ellos tomaron distancia y le terminaron. Por el momento hay mutismo de ellos en sus redes y sus representantes no han emitido comunicado. Tampoco en instagram hay señales y su última aparición juntos, data de cuando Bad Bunny en Saturday Night Live (SNL) fue presentador e invitado musical en el programa. Asistiendo juntos a la fiesta de celebración del show de humor más visto en USA.

BAD BUNNY MUTISMO EN REDES

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @badbunnypr

KENDALL JENNER SOLA Y FELIZ CON VINO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner)

BAD BUNNY EN SNL

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saturday Night Live (@nbcsnl)

Lee más noticias de entretenimiento.