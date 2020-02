Se llegaron los Óscar 2020 y esto es lo que tiene que saber para que los disfrute como se debe

Estamos listos para la ceremonia número 92 de los premios Óscar y esta gala tendrá varias curiosidades que es pertinente tener en cuenta para poder estar a la altura de dicho evento.

Los premios Óscar son uno de los premios más importantes de la industria del cine y reúne a lo mejor de Hollywood para premiar a los proyectos, actores, directores y equipos de producción más sobresalientes del último año.

Este 2020 no es la excepción y aquí les contamos algunos datos curiosos que destacó el periodista argentino Fabián Waintal sobre la gala más esperada por los amantes del séptimo arte:

Sin presentador

Tal como sucedió en 2019, la gala de 2020 no tendrá conductor. En su lugar habrá varias luminarias de Hollywood anunciando los shows, nominados y ganadores de esta edición de los Óscar.

Mejor Película Internacional

Para acabar de raíz las polémicas sobre la categoría de ‘Mejor película de habla no inglesa’, la Academia decidió cambiarle el nombre a ‘Mejor película internacional’ y así darle el estatus que se merecen las producciones internacionales que llegan a la competencia.

Cinco nominados, cinco shows

Esta vez los cinco nominados a Mejor canción original se presentarán en la ceremonia. Elton John con “(I’m Gonna) Love Me Again” de ‘Rocketman‘, Indina Menzel con “Into The Unknown” de ‘Frozen II‘, Randy Newman con “I Can’t Let You Throw Yourself Away” de ‘Toy Story 4‘, Chrissy Metz con “I’m Standing With You” de ‘Breakthrough‘ y Cynthia Erivo con “Stand Up” de ‘Harriet‘.

Premios de consolación

Aunque no todos se van a llevar a su casa el trofeo de oro, los nominados sí pueden disfrutar de jugosos y lujosos regalos como estadías en una isla de Tahiti o Bali, joyas De Marquet y Deafmetal, ropa interior Tom Boy, cosméticos para rejuvenecer como el colágeno especial de A Method, dulces como los famosos muffins Dreamy Creations y mucho más. Todo esto lo consiguen en una suite secreta del hotel Luxe.

Filtro “antiterrorista”

La alfombra roja tendrá un filtro importante este año. En una carpa blanca habrá un escaner rayos X estilo “aeropuerto” por donde tendrán que pasar famosos, periodistas, fotógrafos y todos los que desfilen por la alfombra roja y deseen entrar al Dolby Theatre, todo para prevenir un ataque terrorista.

Fiesta vegana

La fiesta oficial será en el Governor’s Ball, un piso por encima del Teatro Dolby, con el mismo Chef Wolfgang Puck que cumple 25 años con el Óscar. En honor a Joaquín Phoenix,el menú tendrá un 70% de platos veganos y vegetarianos, pero habrá también carne, salmón y caviar, junto con el infaltable Champagne y el vino traído especialmente de los viñedos del director Francis Ford Coppola.

Pareja en competencia

Los directores Greta Gerwig y Noah Baumbach, actualmente esposos, compiten en la categoría de Mejor película con sus producciones ‘Marriage Story‘ y ‘Little Women‘ respectivamente.

“Soltero pero no a la orden”

Brad Pitt ya anunció que no llevará a nadie a la ceremonia, ni siquiera a su madre, para que no le inventen ningún romance. Además, se dice que el mítico encuentro entre él y su exesposa Jennifer Aniston se dio porque Pitt la invitó en forma de broma a que fueran juntos a los Óscar, pero ella obviamente se negó.

Nominados ocultos

Aunque no están oficialmente en el listado de nominados, Robert de niro y Barack Obama podrían llevarse un Óscar por ser los productores de la cinta ‘The Irishman‘ y del documental ‘American Factory‘ respectivamente.