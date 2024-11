Todo parece indicar que se le filtró video a Drake «del cosito» y estallan redes por lo revelado allí donde el tamaño fue tendencia.

Si sigue las redes sociales, pudo darse cuenta que este martes 6 de febrero de 2024, el «#Drake» fue tendencia mundial. La historia se debe a un video íntimo en un cuarto al parecer de hotel donde con su celular el rapero y cantante, acaricia su «misil» como el lo llama y se revela unos segundos frente al espejo lo que hace. No se sabe cómo llegó a la redes pero estas lo difundieron de forma explícita creando la tendencia.

Los memes no se hicieron esperar y son divertidos dejando ver que no hubo sorpresa pero si una gran revelación «en tamaño». Para salir al paso de comentarios, Drake sonrío con el mensaje del influencer Adin Ross, quien lo dijo todo referente a lo que se habla en redes. «Todavía estoy vivo hermano, solo estábamos mirando tu mierda. Es como una locura hermano. Como, maldita sea. Tienes la bendición de tener tu voz, la bendición de actuar, la bendición de ser tú, la bendición de ser el número uno, pero también la bendición de tener un maldito misil». De esta forma se comprobó que no era un montaje y lo que vieron sus fanáticas era real. Incluso, se habla que Drake respondió con este video a todas aquellas mujeres que en sus conciertos, le han tirado sus interiores y él los colecciona.

Este miércoles la tendencia es «Drake el guadalupano» por su collar de la Virgen de Guadalupe, que lució en una entrevista así que ya se imaginan el hype de nuevo.

Los mes de Drake y «su misil».

