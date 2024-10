Se la montaron a Don Jediondo envenenando a sus perros y hace la denuncia que algo está pasando donde vive.

Pedro González mejor conocido como «Don Jediondo» no pasó una buena Semana Santa, ya que reveló que a sus perros alguien no los quiere. «Seamos sensibles» fueron parte de sus palabras, ante la tristeza de haber perdido a una de sus mascotas. “Están envenenando a mis perritos en Sutamarchán, vereda Aposentos”, dijo el humorista, periodista, locutor, actor y empresario que se robó el corazón de muchos colombianos. Es cierto que, «uno no es monedita para todo el mundo» pero este acto es una falta de sensibilidad al atacarlo en lo que más quiere.

«Eso es un crimen«, «deben dar con el paradero de los responsables y que paguen», «qué tristeza que haya gente con corazones malos», «una sociedad indolente», «gente perversa y de corazón oscuro» son algunos mensajes y otros lamentando la foto publicada por Pedro «Don Jediondo», evidenciando su dolor. Incluso algunos medios capitalinos fueron directos al titular «si los vecinos le tienen odio» haciendo la pregunta.

Los perritos son seres vivos que también sienten y lo único que generan es amor” Don Jediondo.

La fotografía que es «fuerte» manda un mensaje claro que si tienen algún problema es hablar y que esto no se repita de nuevo, ya que posee otros caninos. Por lo que esas personas malvadas o sin corazón deben dar la cara y ser sinceros del por qué lo hicieron. Amigos al humorista y fanáticos, lo están rodeando en este momento de dolor. Se habla que hasta le quieren regalar un nuevo perrito para que lo acompañe en la casa de campo donde ocurrieron los hechos.

Don Jediondo comparte la tristeza de una partida

