Se la montan a Karol G por vestido de bautizo de su sobrina Sophia debido a lo vaporoso y escotado para ir a la iglesia.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

El vestido que usó Karol para celebrar un día memorable en familia al lado de su sobrina, ha generado diversos comentarios positivos y no faltaron los haters. Ella lució un sencillo y elegante vestido en satín blanco perla de tirantes transparentes que con su figura y cabello la hacían verse como la más hermosa madrina. Las fotos compartidas por «Lo Se Todo Colombia», generaron emociones especiales pero otros dicen «que ese vestido no es para ir a la casa de Dios«. Expresando que era «muy sensual y picante«. Otros internautas que siguieron las publicaciones de instagram expresaron: «Todo bien, menos los zapatos de Karol G». «No es hate, pero ¿no es inadecuado el vestido que usa Karol? Lo pregunto porque en la iglesia a la que voy es inadecuado ir con los pechos así«. De ahí que medios mexicanos hicieron eco y otros para generar ruido.

LO SE TODO «EL BAUTIZO DE LA SOBRINA DE KAROL G»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

NIÑOS RATA

Lo que les preocupó a otros «niños rata» como llaman algunos expertos a quienes solo entran a redes a generar comentarios odiosos o solo por llevar la contraria, que el vestido «se le podía caer mostrando algo más de lo debido». Y otros se metieron con su look al expresar: «tanto que criticaban a Rosalia porqué no se peina y parece sin bañarse y karolg no se queda atrás». La revista People, señala que el evento del bautizo fue el pasado jueves 7 de diciembre 2023, y que las fotos reveladas en fin de semana generaron fuertes críticas dejando una pregunta final ¿Se puede ser demasiado sexy como madrina de bautismo o la cantante expresó así su forma de ser?. Lo que si es cierto Karol G es una estrella de la música, de Hollywood y pronto de Netflix.

Lee más noticias de entretenimiento.