Se irá la luz en Bogotá, siete localidades estarán sin el servicio

Resumen: Teusaquillo: 9:00 a.m. - 12:00 m. (C. 23 - C. 25 entre Cr. 58 - Cr. 60) y 2:00 p.m. - 5:30 p.m. (C. 21 - C. 23 entre Cr. 43 - Cr. 45). Chapinero: 4:00 p.m. - 5:30 p.m. (Vía la Calera km 15). Suba: 8:00 a.m. - 3:30 p.m. (C. 135 - C. 138 entre Cr. 98 - Cr. 100) y 2:00 p.m. - 3:30 p.m. (C. 144 - C. 146 entre Cr. 53 - Cr. 55). Usaquén: 8:00 a.m. - 1:00 p.m. (Cr. 22 - Cr. 24 entre C. 141 - C. 143). Bosa: 8:00 a.m. - 12:00 m. (Cr. 86 - Cr. 88 entre C. 52 sur - C. 54 sur) y 8:15 a.m. - 5:00 p.m. (C. 50 sur - C. 52 sur entre Cr. 89 - Cr. 91). Puente Aranda: 8:45 a.m. - 5:00 p.m. (C. 17 sur - C. 23 sur entre Cr. 39 - Cr. 42). Santa Fe: 8:30 a.m. - 5:00 p.m. (C. 1 sur - C. 3 sur entre Cr. 7 este - Cr. 12 este).