¿Se excusó? Vicky Dávila habló sobre haberse salido de casillas con Hassan Nassar

Luego de que Vicky Dávila se saliera de casillas durante una entrevista con el consejero de comunicaciones del presidente Iván Duque, Hassan Nassar, Vicky aprovechó un espacio en la revista Semana para excusarse sobre el tema.

En la columna manifestó que se dejó provocar, según ella, fue una trampa premeditada por el consejero de Duque. “Yo tuve una reacción humana, inaceptable en mi papel de periodista. Él decidió atacarme de manera muy baja con información privilegiada que misteriosa y convenientemente le llegó a sus manos”.

Vicky recalcó que “nunca debí perder el control, pero me dolieron mis hijos y mi esposo, me dolió el honor que he cuidado durante 46 años de mi vida”. Asimismo, expresó que Hassan nunca le respondió las preguntas sobre la utilización del avión presidencial y se dedicó fue atacarla, así como lo hicieron algunos periodistas.

Sin embargo, Dávila dice que si la entrevista hubiera sido realizada por Julio Sánchez Cristo o Nestor Morales Hassan no hubiera tenido esa reacción.

“A no ser que la nueva estrategia del Gobierno Duque sea callar al periodista que se atreva a criticarlos con chantajes derivados de asuntos personales, logrados con inteligencia muy rápida y verificaciones, antes de cada entrevista. A cuántos les tendrán guardados de verdad. Grave y peligroso”, afirmó Dávila.

Una de las periodistas que la criticó fue Camila Zuluaga quien dijo que lo que había vivido Vicky y Hassan era una muestra que el periodismo había muerto.

Ante el mensaje Dávila le respondió: “me sorprende por ejemplo la pila Camila Zuluaga, quien llegó al espacio de Blu, al mediodía, a replicar el modelo que yo implementé en La W y ahora está adolorida y sufriendo por el periodismo que yo hago”.