Se estaban robando la UNP

in

Hace algunos días se conoció la captura del exsubdirector de protección de la UNP, Ronald Rodríguez, por presunta corrupción al interior de la organización y por el caso de la ‘narco-camioneta’ del Cauca que fue hallada con 168 panelas de coca pues fue quien facilitó el vehículo al conductor, Manuel Antonio Castañeda y que, según el reporte que se tiene visitó en varias ocasiones al subdirector.

Este hecho tiene relación con otros que se habían denunciado al interior de la entidad por el director de la Unidad Nacional de Protección -UNP- en el que se denunciaban irregularidades con el préstamo de vehículos que debían ser utilizados para la protección de las personas tenían otros usos como el mencionado anteriormente de la ‘narco-camioneta’.

Sin embargo, ese no fue el único caso de corrupción que se ha conocido en este gobierno gracias a las denuncias realizadas por los directivos que han llegado a ocupar los cargos, también en algún momento desde la SAE se conoció no solo que el inventario no coincidía, sino que además los bienes de la mafia eran puestos al servicio de los políticos de turno para su usufructo.

El gobierno del cambio llegó a poner en jaque las viejas formas de hacer las cosas, llegó a luchar por la justicia social y contra la corrupción, a liderar una Colombia para todas y todos y a cerrar esas brechas históricas de corrupción y ese camino no es fácil e implica tocar intereses que por años se han tejido para sostener una estructura de unos pocos privilegiados.

Nuestro presidente ha demostrado ser un hombre correcto, que no se deja chantajear y que por años ha denunciado la corrupción en Colombia, por eso existen élites que no se encuentran a gusto con su visión y forma de hacer las cosas. Sin embargo, los hechos como la captura del exsubdirector de la UNP terminan por darle la razón, que no quede ninguna duda que este gobierno lucha contra la corrupción, como debe ser y como se dijo en campaña.

Este gobierno le cumple a la gente y el presidente junto a su equipo de trabajo y a la bancada tienen un compromiso irrestricto con el país y por ello, aunque el camino se torne complejo en ocasiones la lucha contra la corrupción y la justicia social son las justas causas de este mandato que defenderemos. Seguimos trabajando por #ElCambioQueSoñamos.

Sigue al canal Opinión en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzVonCHgZWm8iSNTH44

Aquí más Columnas de Opinión