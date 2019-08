¡Se enteró 8 años después! Hombre denunció a su mujer para reclamarle los gastos de un hijo que resultó no ser de él

Un hombre demandó a su esposa al enterarse que no era el padre del niño que crió desde que nació, hace 8 años en Londres, Inglaterra.

El niño aún no sabe que el esposo de su madre no es su padre biológico. El hombre afectado reclamó ante un juez para que su ex mujer le pague todos los gastos del dinero que requirió la crianza del niño, que resultó no ser suyo.

También pidió una indemnización por daños y perjuicios. La mujer habría quedado embarazada en una infidelidad y después le aseguró a su marido que estaban esperando a un niño fruto de la unión marital.

La Justicia británica obliga a la adúltera a decir a su esposo quién es el verdadero padre del niño, pero impiden que de momento el hijo sepa su verdadero origen.

Durante el juicio la mujer se mostró arrepentida y dijo que estaba “llena de remordimiento”. El juez del Tribunal Superior británico, quien atendió el caso aseguró que el hombre afectado se encuentra “devastado” al saber que no era el padre biológico del niño que había criado durante tanto tiempo.