¡Se destapó! Francescoli reveló que está molesto con Atlético de Madrid por negocio de Rafael Santos Borré

El mánager de River Plate, Enzo Francescoli, reveló que tiene cierta molestia con los directivos de Atlético de Madrid, especialmente con el presidente Enrique Cerezo, asegurando que se portó de mala manera en el negocio por Rafael Santos Borré.

El exfutbolista argentino habló en el programa Closs Continental donde aseguró que el equipo español trató de llevarse a Borré cuando ya había iniciado el campeonato porque conserva el 25% de su pase y resaltó que el jugador, que considera habilidoso y amigo del gol, no aceptó y decidió quedarse en River.

“Atlético quiso llevarse a Borré con el campeonato iniciado. Esperaba algo de frente y con la verdad para tratar el tema. Afortunadamente el chico cuando lo buscaron, inmediatamente llamó a decir que no quería. No le hablé más (a Cerezo) después que me mintió”, aseguró Francescoli.

Desde que viste la camiseta de River Plate, el colombiano ha marcado 38 goles y ha ganado varios títulos por lo que estaría en la mira de varios grandes de Europa, pero River lo tiene aún entre sus planes, debido a su gran potencial en la delantera.