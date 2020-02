Se conocen desgarradores detalles del caso de Fátima, la mujer que la raptó confesó que su esposo “quería un regalito”

En las últimas horas, medios internacionales revelaron desgarradores detalles sobre el homicidio de la pequeña Fátima de tan solo 7 años de edad, quien fue secuestrada a las afueras de su colegio en México y hallada sin vida, abusada y torturada.

Según recogieron medios mexicanos, Giovana ‘N’ es tía del presunto violador de la niña y habría ayudado a las autoridades para atrapar a este hombre y a su compañera sentimental, quienes son señalados de cometer el atroz crimen.

Giovana ‘N’ también habría entregado un testimonio donde entregó los detalles que los criminales le habría revelado.

Al parecer, la mujer que se robó a la niña confesó que su esposo quería una “una niña chiquita para que fuera su novia” y si no la conseguía abusaba de sus hijas.

“Él siempre me decía que quería un ‘regalito’, una niña chiquita para que fuera su novia toda la vida y que si no se la llevaba, él iba a hacerlo con mis hijas”, dijo la mujer quien también aseguró que el día del secuestro, su esposo amenazó que no la dejaría entrar a casa “hasta que no llevara el ‘regalito'” y, ante el temor de que pudiera pasarle algo a sus hijas, decidió raptar a Fátima.

Según el testimonio de la tía, Mario abusó de la niña en presencia de su esposa y en vista de que la víctima “lloraba mucho”, él decidió matarla y entre ambos la asesinaron con dos cinturones.

Tras escuchar las confesiones, la tía se las ingenio para hacer tiempo y pedir a otros familiares que llamaran a la Policía.

