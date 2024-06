¿Se cansó de ser 'influencer'? Mujer decide salir a buscar un trabajo y dejar las redes sociales

Una mujer venezolana radicada en estados unidos decidió dejar las redes sociales para buscarse un trabajo común y corriente.

La joven identificada como Ana Wolfermann de 22 años y quien hace la mayoria de sus videos hablando ingles.

Ha pasado la mayoria de su vida siendo influencer, y esto ya la cansó.

Sigue al canal de WhatsApp de Noticias Virales

Aunque dice que las redes sociales le generan dinero y estabilidad economica, dice que no le aporta nada para su vida.

Pues la mayoria de videos de Ana se basan en su vida cotidiana y señala que hablar de su vida se le hace bastante agotador.

“Estoy a punto de convertirme en una chica corporativa estadounidense que también está en las redes sociales”, dijo Wolfermann en la descripción.

Enfatiza que por esta razón decidió salir a buscarse un trabajo común y corriente.

“Siento que desde que me gradué y he estado haciendo esto (ser influencer), no he hecho nada con mi cerebro. Paso todo mi tiempo hablando de mí misma, tomándome y editándome. Esa no es la vida que quiero vivir”, dice Ana en el video que dura casi 4 minutos.

La mujer en TikTok está cerca del millón de seguidores y en Instagram tiene 116 mil seguidores.

Lea tambien: ¡Es una divinura! Amoroso perrito busca nuevo hogar ¿Te animas?

Más noticias de Entretenimiento.