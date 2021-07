Este martes 6 de julio se abrirán las semifinales de la Eurocopa, que tienen interesantes duelos en esta fase.

Hoy partir de las 2:00 de la tarde se cumplirá el primer partido de la semifinal, en el que estarán en acción las selecciones de Italia y España.

En los cuartos de final, los españoles dejaron en el camino a Suiza, mientras que los italianos superaron a Bélgica.

Entre tanto, mañana miércoles, también a las 2:00 de la tarde, se medirán en la otra llave de la semifinal las selecciones de Inglaterra y Dinamarca.

Los daneses dejaron en el camino en cuartos a República Checa y los ingleses a Ucrania.

🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸

Who will be the first team to book their place in the final of #EURO2020? 🤔@bookingcom #EUROfixtures

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021