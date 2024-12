Scarface será una de las reuniones de cine en los Oscars al cumplir 30 años con un elenco que incluyó Al Pacino y Michelle Pfeiffer.

La entrega del Sindicato de Actores y Guionistas de Hollywood, SAG Awards generó grandes emociones por la reunión del elenco de actores de las Series Breaking Bad, y Modern Family. También de la aclamada película «El Diablo Se Viste a la Moda» (2006). De las series con alegría después de muchos años, verlos a todos fue un momento de aplausos y tendencia en redes sociales. Donde la reunión de Meryl Streep, Emily Blunt, Ann Hathaway fue la que más atención recibió.

Siguiendo el camino anterior, los Premios Oscars tienen previsto repetir la fórmula con un reunión de Scarface al anunciar que Al Pacino y Michelle Pfeiffer serán parte del grupo de presentadores que se sumarán a Nicolas Cage, Zendaya, Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y los coprotagonistas de Encino Man , Brendan Fraser y Ke Huy Quan ganadores del año anterior entre otros.

Meet your first slate of presenters for the 96th Oscars.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/nwL1m9M152

— The Academy (@TheAcademy) February 26, 2024