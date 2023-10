Saw X tiene escena post créditos y el director spoilea para los fanáticos del «Juego del Miedo» quienes están disfrutándola en salas de cine.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

El Director Kevin Greutert encargado de volver a llevar el terror a la película del momento SAW X, compartió para todos sus fans un detalle. Podría ser spoiler si no han visto la película donde la escena post créditos, «tiene lugar en el mismo baño de aspecto sucio que el escenario principal de Saw original de 2004 del director James Wan». Eso da un indicio que la conexión de películas, será una locura en este renacimiento. El Director quien fue el que editó «En el caso de este, tenemos personajes supervivientes que podrían regresar en una película de Saw o tal vez habría otra historia completamente diferente, con suerte una que todavía incluya al personaje de Tobin Bell. Pero en realidad es demasiado pronto para decir si habrá otra Vi y lo que sería.». Una spoleada que el director quien editó las primeras cinco entregas de la franquicia antes de dirigir Saw VI de 2009 y Saw 3D de 2010 quiso compartir para que quienes no la han visto tengan un motivo más y los que ya se preparen habrá nuevas SAW y Juegos del Miedo.

SAW X DETRÁS DE CÁMARAS



TOBIN BELLE EXPLICÓ UNA VEZ EL JUEGO PSICOLOGICO DE SU PERSONAJE SAW «JIGSAW»



TRAILER SAW X EN CINES



Lee más noticias de entretenimiento.