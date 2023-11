VIDEO. ‘Lo mejor que me pudo pasar en la vida’: Con los ojos hinchados, Saruma habló de la separación con Andrea Valdiri

in

Desde hace varias semanas se venía rumorando con gran fuerza sobre la separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, una pareja que llenó de emociones a los seguidores de la farándula colombiana, y tras darse unas vacaciones que despistaron a varios, recién confirmaron que es real su divorcio.

Felipe Saruma, al igual que Andrea Valdiri, como una muestra de respeto a sus fans, decidieron salir en sus redes sociales, para confirmar su separación, y lleno de dolor aceptó lo que sucede, pero también, aprovechó para decir lo importante que es la barranquillera y sus hijas en su vida.

«Andrea y sus hijas fueron lo mejor que me pudo pasar en la vida. Esa mujer me cambió la vida, y bueno se comenten errores, y hay que seguir. Hoy se termina todo, pero no sabemos en un futuro. Lo mejor es que terminamos bien». Expresó Saruma con la voz entrecortada.

Esta noticia ha sorprendido bastante a los seguidores de la pareja, quienes los tienen de tenencia en redes sociales y donde expresan bastante dolor por esta separación, pues nunca pensaron que llegara a pasar tan rápido.

