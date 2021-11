«En la cama todo se vale»: Sara Uribe se puso picante y habló de sus fantasías sexuales

La presentadora Sara Uribe decidió abrir la caja de preguntas en sus historias de Instagram y dejó que sus seguidores le preguntaran sobre sexualidad y contó de más sobre sus fantasías y anécdotas.

La modelo comenzó la dinámica diciendo que estaba mercando y que para ella, es un ‘parche’ muy maluco, entonces, para reírse con sus seguidores les propuso hablar de temas ‘picantes’.

Una de las respuestas que más causó curiosidad entre los seguidores de la paisa, fue cuándo le preguntaron ‘Qué te parece los fetiches de tacones?’ y ella respondió:

«A mí me encanta, me encantan todo lo que son medias, tacones y ligueros. Yo sé que mis antiguas parejas saben que cuando estoy súper enamorada me entrego en cuerpo y alma (…) Yo soy de las que arma la pinta completa y el rojo me encanta», explicó la modelo antioqueña.

Luego mostró un cajón que tiene en su casa, lleno de vestimenta para la ocasión.

También le preguntaron si alguna vez a escuchado vallenato mientras está en el acto con la pareja, a lo que muy elocuente, la presentadora respondió: «Ja, eso fue a pasos GIGANTES…» entre risas.

La modelo paisa de 30 años, tiene un hijo con el futbolista Fredy Guarín, fue novia del cantante vallenato Daniel Calderon y actualmente se desconoce que se encuentre en un romance con alguien.

Sara Uribe tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram

Para más noticias de farándula, clic aquí