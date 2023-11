«Si le quito esa droga se desespera»: Sara Uribe habló de la dura adicción de su madre

in

La presentadora paisa Sara Uribe habló sobre la fotografía que subió en sus estados de Instagram, en ella se veía una gran cantidad de pastillas por lo que los internautas le hicieron muchos comentarios pensando que eran de ella, pero en realidad son de su madre, quien está en tratamiento por una aparente adición a un medicamento que le habrían mandado tras un fuerte dolor.

«Yo no sé, la verdad, la gente por qué estaba tan ofendida por lo que yo puse. A muchos les ofendió que yo pusiera ese pastillero tan verraco que se toma mi mamá. ¡No soy yo, es mi mamá!», precisó Sara Uribe.

Sara Uribe dice no sabe que hacer con dicha situación. «Lastimosamente, ya estoy en un punto en el que ya yo no sé qué hacer. Si le quito esa droga a mi mamá se desespera, no puede vivir. Estamos hasta enfermos los hijos», señaló.

La presentadora explicó que vive dura situación junto a su madre, quien estaría internada en un centro médico, por su adicción a ciertos medicamentos.

“Ojalá no caigan en eso. Yo no estoy culpando a un médico. Yo no estoy haciendo nada. Claro, eso también va de parte de uno. Y es un proceso muy difícil, pero solo las personas que estamos pasando por eso….”, expresó la presentadora.

