Este fin de semana, la colombiana Sara López impuso un nuevo récord mundial en el Tiro con Arco Compuesto luego de disparar un perfecto de 150 puntos con 12 ‘X’, con los que pudo obtener el bronce en la Copa Mundo que se llevó a cabo en Medellín.

Es de indicar que con este registro, la arquera nacional estableció una nueva marca que ostentaba Linda Ochoa-Anderson de 11 X el Mundial de Estados Unidos en 2018.

Le puede interesar

Ante este logro, Sara manifestó: “Antes de salir a la cancha mi entrenador me dijo: ‘Usa la tensión de la espalda, trabajemos tu técnica a ver qué pasa, las medallas no importan’. Estaba tan concentrada en mi trabajo y mi ritmo que nunca conté las X, ni siquiera me di cuenta de que disparé 150. Fue solo cuando salí del campo que alguien me habló del nuevo récord mundial”.

Cabe recordar que el 18 de julio de 2013, hace casi nueve años, Sara López se convirtió en la primera mujer en conseguir un 150 en un certamen, también realizado en Medellín.