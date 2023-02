in

La bella actriz y modelo Sara Corrales le ‘calentó el parche’, cómo se dice popularmente, a Robinson Díaz, el actor colombiano reconocido por actuaciones entre otras en ‘El Señor de los Cielos’, donde interpretó el papel de ‘El Cabo’.

Los dos trabajaron juntos en la novela llamada ´Vecinos´ donde habrían tenido una relación a escondidas, porque Robinson estaba casado con la también actriz Adriana Arango, infidelidad que se destapó debido a una llamada de la Policía que encontró el carro del actor ‘mal parqueado’.

En la época, el escándalo en Colombia fue de grandes ligas, sin embargo, Robinson y Adriana, arreglaron y la relación de ‘El Cabo’ con Sara Corrales, quedó reducida a una fugaz aventura.

El tema parecía enterrado hasta esta semana cuando salió a relucir un detalle que quizás la esposa de Robinson desconozca.

En el programa de Youtube ‘En Casa de Mara’ con Patricia Castañeda, la modelo relató que en las grabaciones de la novela, Robinson “estuvo ahí, y ahí, y ahí, durante no sé cuánto tiempo, hasta que finalmente caí y me enamoré”, contó.

Sin embargo hasta ahí no parece una novedad frente a lo que ya se sabía. La calentura llegó cuando Sara relató que después, tras haber arreglado la relación en la casa con Adriana Arango, el actor la volvió a buscar para seguir con la ‘aventura’.

“Después me lo vuelvo a encontrar, después de varios años, aquí en México», relató Sara que el reconocido actor, quiso volver a conquistarla pero, en ese momento, ella ya estaba claramente definida. “Ya era una mujer y por supuesto no creía en los cuentos de hadas que en su momento me dibujó», al tiempo que agregó que le dijo que «no, muchísimas gracias, de verdad ubícate, ya soy una mujer. Bye”.

Ahora la pregunta es si el acalorado momento ¿habrá puesto a tambalear la relación matrimonial de Robinson Díaz con Adriana Arango?, la respuesta no se sabe, pero seguro esta revelación tendrá segunda parte.

