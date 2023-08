VIDEO. ¿Triángulo amoroso? Sara Cifuentes del ‘Desafío’ responde si su separación fue por Byron

El programa televisivo ‘El Desafío’ se ha convertido en los realities más vistos por la audiencia colombiana, y aunque ya terminó, sus participantes siguen dando de qué hablar.

Hace unos días, la ex- participante Sara Cifuentes confirmó su separación, luego de salir del programa, lo que generó sorpresa en sus seguidores, quienes fueron testigos de la mención de su esposo e hijo durante la competencia.

Todo comenzó cuando la mujer dejó de subir fotos con su pareja y ante las especulaciones, decidió contar la verdad.

“Yo me separé, me separé apenas regresé del Desafío, como una semanita más y yo ya me estaba separando. Simplemente son cosas que pasan, todo está muy bien, todo está excelente, mi relación con él está muy bien. Es el papá de ‘Mati’, pero ya”, expresó.

Pese a su sinceridad, los fanáticos no dudaron en seguir ‘escarbando’ y le preguntaron a Sara si la razón habría sido Byron, otro participante con quien se le vio muy cerca.

“Yo les quiero decir algo: Byron y yo no tenemos absolutamente nada, lo que tenemos es una amistad muy linda, lo adoro con todo mi corazón, él viene mucho a Medellín entonces intentamos pasar tiempo juntos. Cada vez que alguien viene a Medellín intento pasar tiempo con él o ella, pues porque vivo acá, entonces aprovecho”, aclaró.

Asimismo, Sara Cifuentes aseguró que no tiene interés de salir con nadie por lo pronto:

“En este momento de mi vida no me interesa tener nada con nadie, sino estar enfocada en mi sueños, en Matías, en las empresas, en crear contenido. O sea, tengo muchas cosas que pensar en este momento, y lo último que estoy pensando es en tener una relación con alguien. No quiero, no lo deseo, acabo de salir de una muy bonita y hermosa que me enseñó muchas cosas, pero ya. O sea, que les quede muy claro porque también me lo preguntan un montón”, dijo.

En el video también contó cómo será la dinámica de la división de tiempo de su hijo:

“Volví a donde mi familia. Aquí están todos los míos. Y por eso a veces cuando les digo que voy a recoger a ‘Mati’ en el aeropuerto es porque él viaja a Cali a visitar al papá y después está conmigo el resto del tiempo”.

E incluso, mencionó que no hablaría más al respecto: “Yo sé que a la gente le encanta el chisme, pero simplemente quédense con que estoy demasiado bien y feliz, mi vida está muy bien, la vida de toda mi familia está muy bien y ya. Lo respondo porque es la pregunta que me hacen todos los días”.

Por último, aprovechó para dejar un mensaje a sus seguidores, sobre seguir su corazón.

“Uno no debe quedarse con una persona por aparentar o por un bebé. Para mí es más importante que cada uno sea muy feliz”.

