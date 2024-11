Desde antes del mediodía de este martes 23 de enero reportaron incendio forestal en el municipio de San Vicente, ubicado al oriente de Antioquia.

De acuerdo con el reporte de la ciudadanía, el humo se registra en las proximidades del acueducto veredal de Chaparral.

La comunidad se encuentra en vilo debido a las afectaciones que podría generar el incendio forestal en las proximidades del acueducto veredal.

Hay mucho humo en la zona.

El incidente fue inicialmente reportado por miembros de la comunidad, quienes alertaron sobre la cantidad de humo, al parecer, luego de que unos jóvenes iniciaran la quema de un potrero.

Los habitantes de la vereda de San Vicente le hace el llamado a la Gobernación de Antioquia, al igual que al administración municipal por asistencia para contener la propagación de las llamas.

Bomberos San Vicente atienden evento

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia anunció a la 1:50 de la tarde de este martes que bomberos del municipio atienden la conflagración mientras «que los bomberos Guarne se dirigen al sitio, en alistamiento El Carmen y Marinilla».

Así se puede evitar incendios forestales como en San Vicente

– No hacer quemas agrícolas, de residuos o material vegetal.

– No arrojar fósforos, vidrios o colillas de cigarrillo al suelo.

– No arrojar residuos en espacios verdes.

– No usar pólvora o fuegos artificiales.

– Si observa un incendio o quema reportarlo de inmediato a la Línea 123.

