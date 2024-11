Samatha Fox en los años 80 y 90 sedujo las emisoras de radio en Colombia por sus canciones y visita de conciertos.

Ella reapareció de nuevo en medios y portales de noticias, debido a una «pasada de copas» en un avión. Fue un vuelo de British Airways cuyo trayecto era de Londres a Múnich (Alemania), que debió devolverse en el aire por una «pasajera» problemática. La sorpresa es que la mujer era Samantha Fox, lo que hizo más eco la noticia al confirmarse su identidad. En redes recordaron sus éxitos como «Touch Me», «I Only Wanna Be With You», «Naughty Girls» y «I Wanna Have Some Fun» que marcaron los conteos radiales. Historias de sus romances con un torero español y Fox de 57 años, reconoció que si estaba con unas copas de más. «Lamento profundamente cualquier interrupción causada» dijo la cantante y actriz que fue detenida por la pelea que generó con otro pasajero y obligó al piloto a regresar el avión ante la sorpresa de quienes la habían identificado. Samantha descendió y de inmediato las autoridades debieron arrestarla.

Touch Me el tema que hizo famosa a Samantha Fox en Colombia

Para el periódico «The Sun» fue un hecho trascendental que Samantha Fox a estas alturas, genere un escándalo y perjudicando a otros pasajeros quienes debieron pernotar para reprogramar el vuelo al día siguiente a pesar de las disculpas ofrecidas por la cantante. El arrestó quedó consignado en la ficha policial como una pasajera «pasada de copas». Ella compartió este domingo 21 de enero que este 2024, tendrá una gira mundial.

Samantha «Yo quiero divertirme»



El Dato: Su actual pareja es Linda Birgitte Olsen, ya que hace nueve años falleció de cáncer quien fuera su primera esposa, Myra Stratton. Un hecho desconocido para algunos fans que la cantante Samantha Fox después de conocerle parejas de hombres, haya declarado abiertamente sus preferencias sexuales.

