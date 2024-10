Salvatore Mancuso señaló que se encuentra “detenido ilegalmente” por el Inpec

Resumen: "Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, denuncia en un video su detención ilegal por parte del Inpec en Colombia, alegando que no hay medidas de aseguramiento vigentes en su contra. Mancuso hace un llamado al presidente Gustavo Petro, afirmando que su privación de libertad viola el debido proceso y afecta el proceso de paz. El video, difundido el 8 de julio, subraya la controversia en torno a su situación judicial."

En la mañana de este lunes (8 de julio) se conoció un video en el que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso hace un “llamado respetuoso” a las autoridades, advirtió que se encuentra “detenido ilegalmente” por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), asunto que señaló “atenta contra el proceso de paz en Colombia”.

“Con base a información falsa, me tienen privado de la libertad porque no existe medida de aseguramiento en mi contra en ningún juzgado o Fiscalía, legalmente válida”, aseguró Mancuso.

Mancuso hace un llamado al presidente Gustavo Petro, al considerar que se le está negando de «forma ilegal y arbitraria» su libertad.

Mancuso pide el «derecho a la libertad personal, al debido proceso, al habeas data en la medida que no han actualizado la información; con base en información no veraz, información falsa me tienen privado de la libertad».

En el video que circula en redes sociales, Mancuso recalcó que «no existe medida de aseguramiento en mi contra en ningún juzgado o en alguna fiscalía. Medida de aseguramiento vigente, legalmente válida».

