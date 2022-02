Salvatore Mancuso estaría siendo amenazado por sus declaraciones en contra del Estado colombiano

in

El exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, quien se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos, expresó que sus declaraciones sobre la vinculación entre el Estado con el conflicto armado del país y otros hechos de violencia, han desatado amenazas en su contra.

Y es que según indicó W Radio, la abogada de Salvatore Mancuso, Beatriz Quintero, tuvo que salir del país por cuenta de las amenazas hacia el exjefe paramilitar, hecho que además ha afectado a todo el equipo jurídico, por cuenta de los panfletos amenazantes que han recibido.

“Vivir una situación de amenaza te destruye, yo personalmente represento más de 200 postulados, represento a muchísimas personas y los he escuchado todos estos años, son muy concretos. Si he escuchado cómo funcionan las bandas de primera mano, se que son reales”, dijo Quintero sobre su situación.

Precisamente, le mismo medio dio a conocer una de las amenazas que ha recibido Mancuso en su contra: “Parece que la advertencia no fue muy clara, no sigan con lo que el país no quiere escuchar”.

Por esta razón, en varias ocasiones el exjefe paramilitar ha manifestado que cada vez que hace estas declaraciones, le llegan nuevas amenazas. Además, habría manifestado, según el medio citado, que las investigaciones que llegan a la justicia ordinaria “se engavetan”, lo que significa que las más de 13.000 compulsas de copias no estarían avanzando.

