¡Saluden al líder! el DIM comanda la Liga BetPlay

Los triunfos del DIM y Atlético Nacional y el empate en condición de visitante de Águilas Doradas, el fútbol antioqueño ratifica tres de los cuatro equipos que participan de la A como los mejores del campeonato clausura.

El ‘Poderoso’ comanda la tabla de posiciones luego de 6 partidos jugados, cuatro victorias, un empate y una sola derrota sumando trece puntos.

La última victoria del rojo de la montaña fue 2-1 contra Alianza Petrolera luego de dos golazos, uno de Edwuin Cetré y otro de Luis Manuel Orejuela.

A la segunda posición cayó el Atlético Bucaramanga, equipo que cabalgó durante cinco fechas en la punta, con 11 puntos de 18 disputados.

Atlético Nacional, con su agónica victoria contra el Huila en Neiva, se trepó a la tercera posición con 11 puntos de 15 disputados, tras tres victorias y dos empates, recordando que el ‘verde paisa’ tiene un partido aplazado de visitante contra Águilas Doradas.

Precisamente Águilas Doradas es cuarto en la tabla de posiciones en las mismas condiciones del Nacional, cinco partidos jugados y uno aplazado.

El único equipo que no está en el grupo de los 8 es Envigado que no levanta cabeza, que es último en la tabla de posiciones con solo 2 puntos y que no jugó el fin de semana que pasó por el aplazamiento de su compromiso contra el América de Cali.

El resto de la tabla, hasta los 8, está integrada por La Equidad en la quinta posición, seguido por Alianza Petrolera que es sexto, Deportivo Pasto séptimo e Independiente Santa Fe octavo.

El partido aplazado de Águilas Doradas y Atlético Nacional se jugará el miércoles 30 de agosto en Rionegro.

