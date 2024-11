Salma Hayek de 57 años «movió las caderas» y las redes sociales por Shakira en el día de cumpleaños de la cantante.

Con 10 años de diferencia que le lleva Salma Hayek a la barranquillera, la fecha del cumpleaños de Shakira no pasó desapercibida para la actriz. Desde un caminador en lo que es un gimnasio y haciendo ejercicio en un caminador. Hayek dejó ver su gran alegría y reconocimiento por su cantante favorita al ritmo de «Hips Don’t Lie«.

En el video de post en acción Salma, deja un sentido mensaje y advertencia: «Feliz cumpleaños, Reina Shakira, eres una diosa de la música. Gracias por tu música #Agradecido. Aviso: Si no tienes sangre latina o árabe, no intentes esto en casa». El gesto que fue agradecido por la colombiana, visto por los 27.9 millones de seguidores de la actriz ha recibido más de 800 mil likes y alcanza más de siete mil comentarios de admiración no solo por el detalle, también por la energía y conexión latina de un «cumpleaños». Con el cumplido que Salma también es una «Reina Mexicana».

Salma Hayek » Happy birthday Queen Shakira»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Shakira le agradeció a todas las personas que se manifestaron por su cumpleaños que coincide también con el de su ex pareja Piqué.

Muchísimas gracias a todos por sus mensajes tan cariñosos! Así da gusto cumplir 37 años!! — Shakira (@shakira) February 2, 2024



