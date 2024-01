in

Salma Hayek «el mejor botox es la meditación» según la actriz quien rechaza los comentarios sobre su belleza natural.

La protagonista de la novela Teresa, éxito de 1989, Salma Hayek compartió que el botox no hace parte de su vida y «jamás lo utilizará» en su rostro. En Let’s Talk Off Camera con Kelly Ripa, la actriz de 57 años respondió todas las preguntas de la presentadora americana. Recordada por «El Callejón de los Milagros«, «Frida«, «Son Como Niños», «Desperado» y «Eternals» se le alabó de su belleza que parece haber quedado suspendida por algún truco. La charla que se enfocaba en el envejecimiento y los años, no tuvo miedo para Hayek hablar de inyectables si los había usado.

Cuando Ripa le preguntó si alguna vez había usado Botox, Hayek respondió rápidamente: «¡No, Botox!». a lo que la presentadora respondió: «Eres increíble». Salma más adelante de la charla expresó que para ella su piel y cuidados se debía la meditación». “Debido a muchas cosas en mi cuerpo y problemas de salud, de alguna manera desarrollé esta extraña meditación que sigo evolucionando. Puedo hacerlo durante horas porque no tengo tiempo y es muy divertido” expreso Salma ante el asombro quien la entrevistaba. Ya que Kelly Ripa es también un referente de belleza en la televisión y showbiz de los Estados Unidos.

El Secreto y su fórmula

«En realidad es sentir la energía. Se mueve y baila dentro de ti, diferentes sentimientos y sensaciones. Por eso lo hago con mucha frecuencia. A veces, cuando lo hago, la gente me dice cuando salgo de la habitación: ‘Dios mío’. De nuevo, pareces de 20» sonríe Hayek. La fórmula esta en ser constante porque “cuando no lo hace por algún tiempo, su cara empieza a decaer y todo empieza a decaer”. Tanto que es su esposo, quien se da cuenta del cambio cuando al hacer ella yoga y meditación, «se lo dice». Las solas fotos de Salma en galas y presentaciones hablan por si solas. Cero botox y segura de su belleza.

