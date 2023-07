VIDEO. ¡Es tendencia! Sacerdote cantó famoso vallenato en medio de una ceremonia religiosa

En redes sociales circula un video que genera comentarios divididos entre los internautas, algunos dicen que la melodía del sacerdote anima un poco la eucaristía mientras que otros afirman que es irrespetuoso por parte del padre cambiar la letra de las canciones religiosas.

El párroco sale cantando una canción del género vallenato pero cambiando algunas partes de la letra al inicio de una eucaristía “si siembro una semilla nace, si yo hago una misa la pego”, dice el sacerdote.

“Y por eso yo soy como soy el amigo de siempre pa’ ti, y si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago dos caras a ninguno por eso la gente cree en mí, y me fían, me prestan me dan, por eso soy rico en amor…”, se le escucha decir al religioso en plena eucaristía.

