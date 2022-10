[Video] Le sacaron la gasolina en una bomba de Medellín porque pagó con monedas de $50

in

En video quedó registrado el momento en el que un hombre, al parecer, sacaba la gasolina de una moto.

Video tomado de Denuncias Antioquia.

En la grabación se observa al empleado de una estación de gasolina que se acerca a una moto con una manguera y un balde. Una de las extremidades de la manguera la introduce en el tanque y la otra en el balde.

El ciudadano que lo graba dice, «estaba pagando con unas monedas de 50 y el señor me va a sacar la gasolina porque no podía pagar con monedas. Ya la plata no vale».

El video fue publicado en las redes sociales y muchos cibernautas criticaron la actitud del conductor, algunos opinaron que no tuvo consideración con el empleado de la bomba.

