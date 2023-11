Ryan Gosling sería nominado por interpretación de Ken en Barbie

in

Ryan Gosling sería nominado por su «interpretación de Ken» en Barbie donde sus monólogos y canciones lo catalogan como versátil.

Este 2 de noviembre, termina para el actor Ryan Gosling con buenas noticias y no solo por el trailer de Profesión Peligro, que aplauden fanáticos. Ahora le llegan noticias, sobre el sonajero de nominaciones a los Premios Oscar y Globo de Oro. La actuación de Ken no pasado desapercibida en Barbie; los críticos que empiezan a perfilar en los festivales de otoño tienen un listado seguro donde incluso fuera de Gosling, hablan de Margot Robbie como nominada. Más allá de la sátira de Mattle, la película de Greta Gerwig «fue un poema a la feminidad» e historia de una muñeca que revolucionó el Siglo XX y en el Siglo XXI es referente de empoderamiento. Donde un «Ken» no salió tan bien librado pero si logró hacer una reflexión de los papeles en la actualidad.

«BARBIE» PERFILA A RYAN GOSLING PARA SER NOMINADO POR KEN Y MARGO ROBBIE POR BARBIE.



