RUMOR: Cuánto gana Amparo Grisales en Yo Me LLamo por su «erizometro»

Cada noche en «el Templo de la Imitación» de Yo Me Llamo, Amparo Grisales la «Diva de Divas» se eriza y gana millones en el programa No.1 de la Televisión de Colombia.

Se sabe que las estrellas ganan dinero y los medios de la farándula publican a manera de notas, el valor de lo que cobran por hacer bien su trabajo; Amparo Grisales en este momento es la celebridad más importante del país ya que cada noche con sus expresiones, gestos y la famosa frase «me ericé» logra que el rating de Caracol Televisión suba considerablemente. Eso tiene un valor cada año contar con su presencia, la cual tiene un éxito asegurado y muchos seros a la derecha. Cuentan que este año, según los rumores los honorarios pactados entre el canal y «la Diva de los Colombianos«, ascenderían a $600 millones de pesos colombianos equivalentes a $146.852 mil dólares. Algo que no estaría nada mal que con el valor de la pauta que pagan los anunciantes, se invierte en el talento y demostraría que es la mejor inversión por el rating que tiene el espacio cada noche. De esta forma Amparo, sería la estrella mejor pagada de Colombia de confirmarse este monto y contrato que por obvias razones se mantiene en la confidencialidad de ambas partes pero esta clase de ruidos, genera audiencia por verla cada noche «peleando con César Escola o Pipe Bueno y sus ácidos comentarios para los participantes que a veces no dan la talla en una mala noche de imitación al no marcar en su erizometro».

AMPARO ES AMPARO Y ES LA DIVA DE «YO ME LLAMO»

