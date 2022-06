¡Se hizo a un lado! Roy Barreras decidió alejarse de la campaña de Gustavo Petro

El senador Roy Barreras, quien ha sido blanco de críticas en los últimos días por cuenta de los videos donde aparece liderando planes para acabar políticamente con quienes en su momento eran contrincantes de Gustavo Petro, anunció que se aleja de la campaña del Pacto Histórico.

La polémica decisión se da faltando escasos ocho días para que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, los dos candidatos más votados durante la primera vuelta.

Según indicó Roy Barreras, toma esta postura con el objetivo de no seguir siendo atacado por cuenta de dichos videos. «A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como blanco de ataque contra @petrogustavo un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien», expresó Barreras en su cuenta de Twitter.

En su momento, desde la campaña del Pacto Histórico e incluso el mismos Roy Barreras, aseguró que estos videos fueron filtrados y grabados de forma ilegal, por lo que denunciarían este hecho ante las autoridades nacionales e internacionales.

A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aislo totalmente estos últimos dias de csmpaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien. — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 11, 2022

