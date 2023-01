Roy Barreras pedirá investigación penal contra Polo Polo

Roy Barreras, presidente del Senado, no se quedó cayado frente a los más recientes trinos del Representante a la Cámara Miguel Polo Polo, en los que además de indicar que convocará a Paro Nacional, hizo manifestaciones que no cayeron bien.

Polo Polo a través de Twitter, y luego de que la Ministra de Minas, Irene Vélez, confirmara que en Colombia no se firmarán más contratos de exploración de petróleo y gas, trinó “pendientes porque convocaremos la marcha más berraca que este país haya visto. O el guerrillero y su gabinete de corruptos y delincuentes se aquietan o nosotros los colombianos los aquietamos”, fue el fuerte trino que acompaño con el numeral #ParoNacional.

Ante el grueso calibre del trino, Roy Barreras escribió que “una cosa es el legítimo derecho a la oposición y otra incitar al delito,a la sedición,calumniar impunemente haciendo daño a las instituciones”(Sic).

De acuerdo con Barrera, “pediré a la Honorable @CorteSupremaJ (Corte Suprema de Justicia) que determine si estas afirmaciones del Sr Polo configuran o no un delito q merezca reproche penal”.

La denuncia de Roy obtuvo respuesta de Polo Polo. Ante ese llamado, el Represenante de la negritudes en la Cámara de Representantes, le indicó a Roy que “No se equivoque, acá el delincuente es quien se robó Caprecom y la ESAP, no yo”(Sic).

En el trino, subido de todo indicó además que “los de derecha no quemamos policías, ni reventamos transmilenio y empresas, los violentos son ustedes, los de izquierda. NO le tengo miedo a sus amenazas. Y más bien busque que es sedición¡ignorante!”(Sic), remata el trino.

