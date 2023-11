in

Rosalia emparejada de nuevo con otra celebridad comprando flores y se ve feliz de acuerdo a las fotografías de ambos comprando flores.

Al lado de Jeremy Allen White, la cantante Rosalia fue fotografiada en Nueva York comprando flores. Ambos celebridades de la actuación y la música respectivamente además de solteros por «dejar a sus parejas». Tendrían en común separaciones tormentosas según tabloides y el portal TMZ. La popularidad de Jeremy se debe a la serie «The Bear» y Rosalia a su talento música de ascendencia española (catalana). La conexión de ambos no podría ser mejor si han sufrido del corazón. Emparejada y tranquila es lo que dicen quienes le conocen al verla caminando al lado del actor. Ella “pidió respeto en su rompimiento porque admiraba muchísimo a Rauw Alejandro. Dejando claro que no quería películas por lo vivido. Buscando respeto y entendimiento de la prensa. Ahora los medios están atentos que Rosalia o Allen confirmen o nieguen si hay química «que por la foto si la hay» Además como sostiene las flores de compras en Nueva York hay una confianza entre ambos. También se les ha visto así caminando y cenando en los Ángeles. La revista People señala, que la separación del actor fue por problemas con la bebida y debe hacerse pruebas de sobriedad cuando está con sus pequeñas hijas según acuerdo de divorcio. Para TMZ la cantante y el actor «están alimentando aún más los rumores de citas de las últimas dos semanas«. Por lo que no se le ve «Despechá» sino feliz.

ROSALIA EMPAREJADA EN SALIDA CON JEREMY ALLEN WHITE

A ROSALIA LE ENCANTAN LAS FLORES

