Buenos Aires, 26 ene (EFE).- El álbum 'Ronroco', punto de inflexión en la carrera del compositor y productor musical argentino Gustavo Santaolalla, fue reeditado con motivo de los 25 años de su publicación y puede disfrutarse desde este viernes en las plataformas digitales, según informó su equipo de prensa.

A partir de este disco publicado en 1998, que lleva el nombre de un instrumento típico andino, su música alcanzó cotas universales debido a que varios directores de cine usaron sus composiciones para ambientar sus filmes.

Por ejemplo, 'Iguazú', uno de los temas de ese álbum, fue usado en 1999 por el estadounidense Michael Mann para 'The Insider' ('El Dilema') y después el propio Santaolalla lo recuperó para la banda sonora de 'Babel' (2006), del mexicano Alejandro González Iñárritu.

Asimismo, 'De Ushuaia a La Quiaca' formó parte de la banda sonora de 'Diarios de Motocicleta' (2004), del brasileño Walter Salles.

Más cercano al folclore del norte argentino, de Bolivia o de Perú que a las composiciones de pop y rock interpretadas al comienzo de su carrera o producidas para artistas de talla internacional, 'Ronroco' fue inspirado por el charanguista argentino Jaime Torres (1938-2018), uno de los más ilustres representantes de la música folclórica, como reconoció el propio Santaolalla en alguna entrevista.

"Como el viento, el álbum de 'Ronroco' es siempre el mismo, mas siempre distinto. Veinticinco años después de su creación, dejémonos empapar de nuevo con este aguacero que viene precipitándose desde el sur de la América y ha empapado la tierra entera", señaló al respecto de la efeméride el director mexicano de 'Amores perros', '21 Gramos' o 'Birdman', citado por el comunicado.

La edición original de 'Ronroco' cuenta con más de 100 millones de reproducciones en las plataformas digitales y, desde este viernes, puede accederse a la versión remasterizada. Además, será publicado en vinilo por el sello Nonesuch.

La celebración de estos 25 años también incluirá una gira mundial que comenzará en septiembre de 2024, en lo que será la primera vez en que el compositor nacido en la zona oeste del Gran Buenos Aires en 1951 presentará en vivo este álbum.

Ganador de dos Óscar a la Mejor Banda Sonora Original de forma consecutiva (2005 y 2006) por 'Brokeback Mountain' y 'Babel', acumula dos Grammys, 19 Latin Grammys, dos Baftas y un Globo de Oro en su carrera, también llena de colaboraciones con artistas de la talla de León Gieco, Julieta Venegas, Molotov, Café Tacuba, Maldita Vecindad o Juanes.

Además de sus proyectos en solitario, fundó en 2001 junto al uruguayo Juan Campodónico la banda Bajofondo, inicialmente como un grupo de tango electrónico y finalmente evolucionado a un grupo de culto en el que se fusionan distintos estilos musicales con las influencias culturales del Río de la Plata -pues todos sus integrantes son argentinos y uruguayos-.

En los últimos tiempos, su figura ha vuelto a ponerse en el escaparate musical por las melodías de la serie 'The Last of Us'.

Por: EFE