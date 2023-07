Ronaldo pide unión y anuncia la creación del Comité del Aficionado del Real Valladolid

in

Valladolid, 6 jul (EFE).- El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, ha pedido «unión» para poder lograr, esta próxima temporada, «el objetivo del ascenso» y ha anunciado la creación del «Comité del Aficionado», en un comunicado que ha hecho público el club blanquivioleta a través de su página web.

En el mismo, el brasileño ha asegurado que la afición fue, más una vez, «el pilar más importante del club durante la pasada campaña» y ahora son ellos los que deben «igualar esa entrega y pasión, para afrontar juntos los desafíos de la nueva temporada».

«Sabemos que no será fácil, pero en estos cinco años he aprendido que, cuando estamos unidos, no hay reto imposible. Porque el Real Valladolid es gigante, y la temporada pasada se ha demostrado nuevamente la grandeza de este club en las gradas: Zorrilla con más afición que nunca, sin parar de apoyar ni un minuto», recoge el escrito.

En este sentido, se ha mostrado «seguro» de que no es el único que se «emociona» al recordar cómo el estadio «vibraba con más de 20.000 apasionados en cada encuentro», y que tampoco es el único que desea «revivir» esa experiencia «increíble» en esta próxima temporada.

«Soy consciente de que solo podremos alcanzar el objetivo del ascenso si caminamos de la mano. Quiero dejar claro que mi compromiso no se limita a palabras, sino a acciones. A pesar de la inflación y de las condiciones económicas que nos impone la Segunda División he decidido volver a los precios de los abonos de hace dos temporadas, cuando conseguimos la meta deportiva que ahora buscamos nuevamente», añade.

Ha insistido en que sus intenciones van «más allá de una acción puntual para la campaña de abonados» y que este «es solo el primer paso de un recorrido» que van a emprender juntos, de ahí que haya anunciado, para el mes de agosto, la creación del «Comité del Aficionado».

Será un órgano «que contará con la participación de representantes de diferentes sectores de la grada, con el objetivo de «asegurar que la voz de los seguidores esté presente en muchas de las decisiones del club» y, a partir de este momento, se iniciará «un canal para escuchar directamente propuestas y opiniones».

Ronaldo Nazário se despide dando, de nuevo, las gracias a la afición por su apoyo: «Se acerca una nueva batalla y estoy seguro de que volveremos a pelear juntos, unidos como si fuéramos uno solo. El sentimiento de amor incondicional por el Pucela volverá a dejarse ver esta temporada», concluye.