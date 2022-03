Rodrigo Lara: algún día fue el hijo no deseado y hoy es el posible vicepresidente de Colombia

La historia que hoy les voy a contar es la de un hijo no deseado y no reconocido sino hasta el año 2000. Criado por una gran mujer que nunca sintió miedo de tenerlo sola y que siempre supo que sería capaz de sacar adelante a su hijo y criarlo sin rencor alguno hacia su padre por no crecer a su lado y no reconocerle los derechos que como hijo tenía. Es la historia personal de Rodrigo Lara Sánchez y de muchos Colombianos que gracias a sus madres han salido adelante, una historia que lo acerca a las bases sociales.

Él siempre menciona con gran orgullo y dignidad el ejemplo y el sacrifico de Lilia Sánchez, su madre, y que, gracias a los valores que ella infundió en él, creció sintiendo gran respeto y profundo orgullo por lo que significa la figura de Rodrigo Lara Bonilla para el país, pero sin sentir la sombra de ser su hijo, porque solo hasta los veintinueve años pudo adquirir el apellido Lara mediante una prueba de ADN.

Hoy le dedico este espacio a Rodrigo Lara Sánchez, formula vicepresidencial de Fico Gutiérrez, una de las fórmulas más esperadas en los últimos días y que generó gran expectativa porque muchos apostaron que sería mujer, de la costa Atlántica, otros decían que sería afrocolombiano, indígena, transgénero. Pero resultó ser nada de lo que muchos sectores esperaban; es un médico, exdecano de Facultad de Medicina, exalcalde de Neiva, hijo del inmolado ministro Rodrigo Lara Bonilla, cercano ideológicamente al también candidato Sergio Fajardo y a Antanas Mockus, pero que hoy hace equipo con Fico Gutiérrez.

La propuesta le llegó luego de pocas semanas de tuitear y declarar su respeto por Sergio Fajardo y de confirmar que si su hermano llegara a ser candidato a la Presidencia lo acompañaría —al día de hoy su hermano no ha manifestado acompañamiento de regreso—. El hoy candidato a vicepresidencia no participó en ninguna consulta y se decide apoyar a Federico al ver el riesgo que corre el país, pues considera que existe una mayor oportunidad de ganar la presidencia de la República en este equipo al recoger un sentimiento de unidad y reconciliación nacional que hoy estamos necesitando tanto como nación.

Como vicepresidente él se encargaría de poner gran atención en temas importantes como la salud, pues este es uno de sus campos. Él, como médico, conoce de la necesidad de que la salud no se siga prestando como caridad, sino como un servicio, y esto lo conoce como el médico practicante, como exdecano de Medicina y docente. Cree que la juventud debe tener un mayor acceso a la salud, sin olvidar la necesidad de fomentar el primer empleo. Sabe además que debe haber un mejoramiento en la infraestructura educativa y un total apoyo a los profesores para su continua capacitación y escalonamiento y así lograr una mejor preparación, un mejor salario y calidad de vida.

De la Alianza Verde y del Nuevo Liberalismo dice que en este momento Colombia no se puede equivocar, no solo unos pocos son los buenos, no se puede dividir y seguir generando odios, resentimientos, y eso no implica desconocer las necesidades que pasamos, que se debe seguir trabajando por las víctimas, mantener los acuerdos de paz y ampliar los procesos y los consensos que nos lleven a la paz, al orden y a las oportunidades.

Como leemos, Rodrigo Lara nos a dado una grata sorpresa al escucharlo, es un bálsamo para el país en medio de una contienda tan polarizada; es un hombre de consensos, un hombre que entiende a Colombia como un territorio incluyente donde todos cabemos, que sabe que hoy se necesita que todos los partidos políticos generen políticas en pro de nuestra Colombia y que espera trabajar profundamente desde las regiones desde donde viene él.

Ojo, lo mejor que tiene el candidato es que tiene claro que no por injusta que parezca la vida los colombianos merecemos vivir bajo resentimientos. Así que Fico, como un buen ciclista, tendrá que hacer un buen embalaje para llegar al premio de montaña y llegar a la casa de Nariño con un buen coequipero. Empecemos ¡ya! a alistar puesto en la llegada a la meta a ver quién gana esta carrera.