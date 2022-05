Video: Monumental acompañamiento de los antioqueños a Rodolfo Hernández, que llenó el Parque Berrío

in

El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández está de visita en Medellín, recorriendo las calles, hablando con los ciudadanos y en diferentes reuniones con gremios locales, y en sus diferentes recorridos se ha podido evidenciar un fuerte respaldo por el bumangués, que tiene como bandera la lucha anticorrupción.

Uno de los puntos donde Hernández causó total apoyo fue en el centro de la ciudad, puntualmente en el Parque Berrío, donde centenares de ciudadanos llegaron a saludarlo y a escucharlo por más de cinco minutos.

Hasta el centro llegó en Metro, bajándose precisamente en la estación Parque Berrío, y ante la multitud que coreaba al unísono «Rodolfo, amigo, el pueblo está contigo», se pronunció, especialmente agradeciendo al pueblo antioqueño por creer en él.

Votar bien, lo que le pide Rodolfo Hernández a los antioqueños

En su discurso, el ingeniero fue muy enfático en que los colombianos deben votar bien, y habló de unas necesidades puntuales para el departamento.

«El próximo 29 de mayo vamos a sacar a todos esos ladrones, y dedicarnos a invertir en lo que realmente mejora las condiciones de vida de todos los antioqueños. Aquí me dicen que necesitan el tren de cercanías, pero no hay plata. Plata si hay, lo que pasa es que se la roban estos vergajos», dijo el ingeniero, asegurando que el costo de esta obra es de 4 billones de pesos, y que esperan que la nación pongan 2 billones y el departamento los otros dos billones.

Ante este panorama, Rodolfo Hernández pidió que los ciudadanos voten a conciencia, y aunque recibió mucho apoyo, aseguró que así no voten por él, que voten a conciencia: «El próximo 29 de mayo tiene que llevar tres cosas a la urna: la cédula, la memoria para que no se nos olvide lo que nos han hecho estos politiqueros ladrones y la conciencia. Voten a conciencia. No estoy diciendo que voten por nuestra opción, pero si que la tengan en cuenta y la comparen», finalizó.