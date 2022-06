¡Pilas pues! Rodolfo Hernández habilitó página para los voluntarios que quieran apoyarlo como testigos electorales

in

El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández publicó en sus redes sociales este miércoles, 8 de junio, el enlace oficial donde las personas que deseen podrán hacer las veces de testigos electorales, con el fin de proteger los votos que consiga el próximo 19 del mismo mes.

Entrando al portal https://www.ligadegobernantesanticorrupcion.com/seleccionar-perfil/ los colombianos de todos los rincones del país podrán buscar la opción testigos electorales voluntarios, y allí diligencian el formulario con todos los campos requeridos y quedan a la espera del mensaje para saber cómo y dónde serán testigos.

Invito a todos los colombianos a que me ayuden este 19 de junio a trancar el fraude 🇨🇴📝 Ingrese a este link, escoja su perfil e inscríbase como testigo electoral aquí👇🏻https://t.co/jh8jjQkCyg#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #elecciones2022 pic.twitter.com/U1AFzSLNUN — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 8, 2022

Es falso que Rodolfo Hernández propone alargar la jornada laboral, lo sacaron totalmente de contexto

En las últimas horas se ha vuelto viral un video del ingeniero y candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández, pues están diciendo que él estaría promoviendo que la jornada laboral de los colombianos sea de 12 horas, y que el almuerzo incluso no puede durar más de media hora.

Para leer más noticias de política, ingrese aquí.

Estas declaraciones las entregó en una entrevista, acompañado por su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo, sin embargo, fueron totalmente salidas de contexto.

«Vamos a trabajar por Colombia de 6 de la mañana a 4-5 de la tarde, para que los cuatro años calendario se vuelvan, en tiempo, casi seis; es decir, nos pagan 4 años y convertimos ese tiempo, trabajando con esa intensidad, entre 5 y medio y 6 años.Van a ver, desde el primer momento, la transformación, el impacto que va a recibir toda esta burocracia que no quiere cambiar, no se quieren ir. Podemos trabajar, realmente, de 6 de la mañana es trabajando, no es llegar a tomar tinto, a hablar paja y a hablar por celular. Trabajando a las 6 de la mañana y media hora de almuerzo». Esto fue lo que dijo el candidato, sin edición.