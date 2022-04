Video: Rodolfo Hernández defiende a Petro, y asegura que no fue mal alcalde

in

El candidato presidencial Rodolfo Hernández estuvo presente en entrevista con una emisora nacional, y en un momento le preguntaron por Gustavo Petro, y su respuesta sorprendió a muchos.

En la entrevista le preguntaron por su rol como empresario y si saldría del país en caso de que Petro fuera el próximo presidente de los colombianos, pues el periodista aseguró que algunos empresarios ya están pensando en vender sus empresas o incluso, en sacar el dinero del país.

«Si Petro fuera presidente, ¿usted se iría del país?» le preguntaron a Hernández, quien respondió con total seguridad que no lo haría, a pesar de que le contrapreguntaron «¿no le da miedo que expropien?, aseguró que sigue firme en su intención de seguir en el país.

El análisis de Rodolfo Hernández a Gustavo Petro

Según lo indicó el ingeniero y hoy candidato presidencial, él realizó un análisis de Gustavo Petro durante su alcaldía de Bogotá, y aseguró que no le fue mal.

«Con los indicadores que me dieron, como si fuera a comprar una empresa, y el resultado es 3,7 sobre 5», con esto Hernández quiso asegurar que si bien no fue el alcalde perfecto, la gestión del exalcalde de Bogotá no fue mala.

«¿Cuánto se expropió Petro?, ¿Cuántos taxis expropió?», se preguntó Rodolfo Hernández, y además sostuvo que si bien pudo ser mejor alcalde, aseguró que hay candidatos que no son objetivos, y que quieren ganar popularidad sembrando miedos en otros candidatos.

