Video: Rodolfo Hernández pidió perdón por comentario sobre la virgen María, y explicó lo que quiso decir

El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández publicó un video en sus redes sociales en el que ofreció sus más sinceras disculpas, luego de unas imágenes, según él salidas de contexto, en el que se refería a la Virgen María.

En días pasados, en redes sociales habían asegurado que el ingeniero se había igualado a la virgen con prostitutas, razón por la cual Hernández se disculpó, y explicó lo que pasó.

«Yo quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí, cuando puse a la virgen diciendo que yo invitaba a la virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio. Pero me sacaron de contexto, los competidores todo me lo critican, yo no quise decir eso. Lo que quise decir era que invitaba a la virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio o en la ciudad», explicó Hernández.

Posterior a eso, agregó: «Yo sé que ofendí a muchas personas, no fue mi intención, yo soy un hombre católico, no seguramente un practicante con la intensidad de otras personas a quienes respeto en su culto. Acepto en mi corazón y en mi consciencia que me equivoqué, mil perdones».

Así pidió Perdón Rodolfo Hernández a los colombianos