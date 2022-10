¡Fue por plata! Se filtra agarrón entre Rodolfo Hernández y Marelen Castillo

Un audio que se filtró en las últimas horas, da cuenta que la mal terminada relación política entre el senador, Rodolfo Hernández y la representante a la Cámara, Marelen Castillo, fue por plata.

En la grabación se escucha cómo el excandidato presidencial le reclama a la que fue su formula vicepresidencial, el dinero que él le metió a la campaña para posesionar el nombre de ella.

Según la emisora Caracol Radio, medio de comunicación que sacó a la luz el audio, el ingeniero financió la campaña de Marelen con 72 millones con el compromiso que se los devolviera si salía elegida, lo que al parecer no ha ocurrido y por esa razón es que se presenta la discordia entre los dos congresistas.

Este es un aparte del audio:

Rodolfo Hernández: “Usted me va a devolver a mí porque esa plata la puse yo”.

Marelen Castillo: “Eso salió por Cuentas Claras y le van a pagar; le van a pagar por los votos”.

R. H: “Sí, pero necesitamos plata para pagarle al partido”.

M. C: “Por eso le digo, ese dinero se lo devuelvo, no le estoy diciendo que no”.

R. H: “¿Y cómo?”.

M. C: “Vamos a mirar porque tienen que ver mis ingresos”.

R. H: “Sus ingresos son el doble de los que tenía”.

M. C: “No señor. Yo le hago una propuesta de pago, no se preocupe. Yo le digo cómo pago porque también gasté plata y no tengo recursos”.

R. H: “Pero me contaron que a usted le dieron plata”.

M. C:“Ni un peso, señor”.

También le puede interesar:

VIDEO: ¡Sin declaraciones! Maduro sostuvo reunión privada con el canciller colombiano, Álvaro Leyva | https://t.co/YGtpJ0XryH https://t.co/WLKSC0uYSy — Minuto30.com (@minuto30com) October 5, 2022

Más noticias políticas.