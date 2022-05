VIDEO: ¡Se sinceró! Rodolfo Hernández explicó las razones por las cuales usa malas palabras

in

En varias ocasiones, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, ha sido centro de polémica por cuenta de su forma de decir las cosas, ya que no esconde sus sentir y así lo refleja. Es por esto que, a través de un video, el ahora candidato presidencial decidió sincerarse y revelar las razones por las cuales se expresa de esta forma.

Rodolfo Hernández no se quedó atrás y criticó que se haya extraditado a alias Otoniel https://t.co/LFvzM2Dj14 — Minuto30.com (@minuto30com) May 5, 2022

«A veces la gente me pregunta por qué uso malas palabras. Por que soy espontáneo, porque soy natural, porque aquí en las reuniones de amigos hablamos así. Sin embargo yo lo que quiero es manifestar que todo lo que digo, lo digo sinceramente, con el corazón, con el alma», expresó Hernández.

Además, el exalcalde de Bucaramanga resaltó que su sinceridad es su sello personal, pues no necesita maquillar sus expresiones o esconderlas. «Yo no me guardo las cosas, siempre digo lo que dicta mi corazón», puntualizó Rodolfo Hernández.

